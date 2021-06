Autsch! - dieses Jahr surrt und juckt es scheinbar mehr als sonst.

In den letzten Tagen warnten Forschende schon vor einer Mückenplage. Eine Biologin des Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Brandenburg widerspricht jetzt. Das Gefühl, dass es besonders viele Mücken gebe, liege daran, dass die letzten Jahren für Mücken eher ungünstig waren. Wegen des warmen und trockenen Wetters konnten sie sich schlechter vermehren. Dieses Jahr war der Regen im April und Mai dagegen wieder günstiger für die Mücken. Der Deutschen Presse-Agentur sagte die Forscherin, dieses Jahr sei wieder ein ganz normales Mückenjahr. In einigen Regionen gäbe es aber tatsächlich wegen Hochwassers mehr Mücken als sonst.