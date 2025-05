In Deutschland gibt es bisher ungewöhnlich wenig Stechmücken.

Nach Angaben des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin liegt das an der "massiven Trockenheit". Die führt dazu, dass es weniger Brutplätze gibt. Viele Feuchtgebiete, in denen normalerweise im Frühjahr Mücken brüten, sind aktuell ausgetrocknet. Und auch in Gärten sind gerade weniger Mücken als sonst unterwegs, unter anderem weil auch künstliche Brutgewässer wie Regentonnen schon leer gelaufen sind.

Der Naturschutzbund in Schleswig-Holstein sagt, dass es im Sommer aber wieder mehr Mücken geben könnte. Bei den sogenannten Überschwemmungsmücken seien die Bedingungen entscheidend. Ihre Eier sind für mehrere Jahre trockenresistent.