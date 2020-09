Rotfüchse verdrängen Polarfüchse

Müll am Straßenrand

Urlaub in der Natur ist schön, aber in viele entlegene Erholungsgebiete kommt man nur mit dem Auto.

In Norwegen könnte das dem bedrohten Polarfuchs zum Verhängnis werden - und zwar wegen des Mülls, den Menschen aus dem Autos werfen. Forschende der Uni Trondheim haben in drei norwegischen Bergregionen mit Wild-Kameras und über Spuren im Schnee die Fuchs-Populationen beobachtet. Ergebnis: Je mehr essbarer Müll am Straßenrand, desto weniger Polarfüchse waren zu sehen. Dafür tauchten umso mehr Rotfüchse auf, die sich vom Abfall ernähren.

Essbarer Müll zieht kräftige Rotfüchse an

Die Forschenden vermuten, dass die Polarfüchse die Konkurrenz mit ihren Artverwandten vermeiden, weil Rotfüchse größer und kräftiger sind. Die Rotfüchse laufen übrigens auch auf den Straßen, weil sie dort leichter vorankommen als im Schnee.

Die Forschenden warnen, dass sich die Rotfüchse als invasive Art dauerhaft in den Bergregionen ansiedeln könnten und die Polarfüchse ganz verdrängen könnten.

Online: Die Forschenden schlagen deshalb mehr Aufklärung und strengere Gesetze gegen die Vermüllung der Straßenränder vor.