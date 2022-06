An der Lösung des Plastikmüll-Problems arbeiten viele Forschende.

Ein Team der Uni of Queensland in Australien sucht sie in Würmern. Das Team hat eine südamerikanische Wurmlarve identifiziert, die offenbar in der Lage ist, den Kunststoff Polystyrol zu verdauen und in Energie umzusetzen. Die Forschenden hatten die Wurmlarven mit dem Müll gefüttert und es stellte sich heraus, dass die Larve damit Gewicht zulegte und aktiver wurde.

Langfristiges Ziel der Experimente ist es, Enzyme aus dem Darm der Würmer zu gewinnen, die dann in Recyclinganlagen massenhaft Kunststoffabfälle abbauen. Frühere Studie hatten schon gezeigt, dass andere Wurmarten wie Mehlwürmer Plastik fressen können. Die südamerianische Art Zophobas morio ist aber wohl größer und effizienter.