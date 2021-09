Zehntausende freiwillige Müllsammler sollen heute unterwegs sein, um Flussufer in Deutschland und mehreren Nachbarstaaten aufzuräumen.

Diese Teilnehmendenzahl erhoffen sich die Initiatoren des Projekts "Rhine Clean Up". Dem Namen nach wird vor allem am Rhein gesammelt, von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung bei Rotterdam. Die Aktivisten sagen aber, dass auch Menschen an den Ufern von Main, Lahn, Nahe, Kinzig und Selz mitmachen.

Es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Müll nicht achtlos weggeworfen wird oder am besten von vornherein vermieden wird.

Vor einem Jahr hatten rund 35.000 Freiwillige an den Ufern von Rhein, Mosel und Ruhr insgesamt 320 Tonnen Abfälle eingesammelt.