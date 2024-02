Infektionen können mit Antibiotika behandelt werden.

Allerdings gibt es immer mehr Erreger, die immun sind gegen Antibiotika-Wirkstoffe. Besonders gefährlich sind die sogenannten multiresistenten Keime, gegen die die bekannten Antibiotika fast nichts ausrichten können. 2019 sind deshalb laut einer Studie weltweit mehr als eine Million Menschen an Infektionen gestorben.

Deshalb arbeiten Forschende schon länger an neuartigen Antibiotika-Molekülen, die eine andere chemische Struktur haben als die alten Antibiotika und sich deshalb besser an die Bakterien andocken können. Einem Wissenschaftsteam aus Harvard ist es jetzt gelungen, ein solches Molekül zu entwerfen und herzustellen, per Computerberechnungen, Strukturanalysen und Tests an lebenden Mäusen.

Cresomycin heißt das Molekül, es kann sich an eine Vielzahl verschiedener Bakterienarten binden und wirkt deshalb auch gegen einige multiresistente Krankenhauskeime. Allerdings ist noch nicht klar, ob das Mittel auch beim Menschen sicher und wirksam ist.