Sie schaffen es sogar bis in die Arktis

Das zeigt eine aktuelle Studie. Umweltingenieure aus England, den USA und China haben Proben in Kongsfjorden genommen, das ist eine Region auf der Inselgruppe Spitzbergen - zwischen Norwegen und Nordpol.

Dort haben Forscher in Bodenproben Gene für Resistenzen gegen besonders wirkungsvolle Reserve-Antiobiotika gefunden. Das Erstaunliche: Diese Gene waren erst vor wenigen Jahren in Delhi in Indien entdeckt worden - also 13.000 Kilometer weit entfernt. Dort tauchten sie demnach in Gewässern in der Nähe eines Krankenhauses auf.

Die Forscher schreiben, dass Bakterien mit den Genen vermutlich in den Gedärmen von Tieren und Menschen in die Arktis transportiert wurden. Das Beispiel zeigt laut den Forschern, wohin der exzessive Einsatz von Antibiotika führt. Die Wissenschaftler fordern deswegen Reformen in Medizin und Landwirtschaft.