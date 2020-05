Nach einem Massenandrang auf Spirituosengeschäfte darf in der indischen Metropole Mumbai erst einmal gar kein Alkohol mehr verkauft werden.

Das haben die Behörden dort beschlossen. Erst vorgestern waren die Läden landesweit wieder geöffnet worden, nach einem wochenlangen Lockdown. Tausende strömten daraufhin am Montag wieder in die Spirituosengeschäfte, ohne Abstand zu halten. Die Polizei ging zum Teil mit Schlagstöcken gegen die Menge vor. Um auch in anderen Landesteilen den Andrang auf Alkohol besser zu kontrollieren, hat die Regierung eine Sondersteuer von 70 Prozent beschlossen.

Indien meldet bisher mehr als 46.000 Infektionen mit dem Corona-Virus, dem Gesundheitsministerium zufolge gibt es fast 1600 Todesopfer - vergleichsweise wenig gemessen an der Einwohnerzahl. Experten vermuten, dass die niedrigen Zahlen mit den wenigen Tests und dem schlechten Zugang zum ohnehin überlasteten Gesundheitssystem zusammenhängen.