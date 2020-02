In vielen Städten Indiens herrscht oft Verkehrschaos. Und es wird viel gehupt. Vor allem an Ampeln, weil die Leute verhindern wollen, dass jemand die Grünphase verschläft.

Die Polizei von Mumbai bezeichnet die Stadt sogar als die Welt-Hauptstadt des Hupens. Um dagegen vorzugehen, hat sie sich eine besondere Aktion ausgedacht. Ein Video von der Anti-Hup-Aktion geht gerade durchs Netz.

Darin ist zu sehen, wie die Polizei an einer Ampel ein Messgerät installiert. Jedes Mal, wenn die Lautstärke durch Hupen über 85 Dezibel kam, begannen anderthalb Minuten Rotphase vom neuem. Die zum Teil genervten Reaktionen der Fahrer nahm die Polizei auf und schnitt sie in einem Video zusammen.

Die Idee in Mumbai kommt bei den indischen Behörden so gut an, dass andere Städte jetzt auch überlegen, solche Anti-Hup-Ampeln zu testen.