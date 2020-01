Dafür hat das Team Kenntnisse aus Archäologie, medizinischer Physik und Elektronik genutzt. Per Computertomografie haben die Forschenden die Mumie des Priesters Nesyamun untersucht und gesehen, dass Kehlkopf und Rachen gut genug erhalten waren. Dadurch konnten sie wichtige Teile seines Sprechapparates genau vermessen und als 3D-Druck nachbilden. Dieser nachgebildete Kehlkopf wurde dann mit einem speziellen Lautsprecher verbunden. So konnten die Forschenden zumindest den Klang eines Vokals erzeugen.

Ganze Wörter oder Sätze kann die Technik nicht nachbilden, denn dafür bräuchten die Forschenden mehr Infos über die Sprechweise des Priesters.

Der ägyptische Priester Nesyamun lebte im 11. Jahrhundert vor Christus zur Zeit Ramses XI. Seine Mumie wird seit rund 200 Jahren in einem Museum in Leeds in Großbritannien verwahrt.



Die Forschenden berichten über ihre Studie im Fachmagazin Scientific Reports.