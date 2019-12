Die Theorie dahinter: Eine gute Mundhygiene sorgt für weniger Bakterien im Blut, die sonst Entzündungen im Körper auslösen könnten. Forschende haben das jetzt in Südkorea anhand von Daten aus dem Krankenversicherungssystem untersucht. Die schauten sich an, was bei mehr als 160.000 Menschen bei Routineuntersuchungen festgestellt wurde - und wie es in den zehn Jahren danach mit Herzkrankheiten aussah. In ihrer Studie zeigte sich: Wer regelmäßig Zähne putzte, bei dem sank das Risiko für Herzrhythmusstörungen demzufolge um zehn Prozent; das für Herzversagen sogar um zwölf Prozent.

Allerdings sagen auch die Forscher, auf Basis ihrer Arbeit jetzt nicht Zahnbürsten gegen Herzkrankheiten empfehlen zu können. Sie sehen in dem Ergebnis aber eine Ansatz, das Problem der Entzündungen weiter zu untersuchen.