Im Selfie Kingdom können Besucher in 15 verschiedenen Themenräumen mit lebendigen Hintergründen Selfies machen. Von weißen Karibikstränden mit Palmen, über Wohnzimmer im Retro-Look bis hin zur Skyline von Dubai ist alles mögliche dabei. Die Räume sollen immer wieder mal umgestaltet werden.

Die Museums-Macher folgen damit einem weltweiten Trend. Weil Instagram im Moment so gefragt ist, bieten sie ihren Besuchern ungewöhnliche Kulissen für außergewöhnliche Fotos an. In den USA gibt es zum Beispiel schon eine ganze Reihe von Ausstellungen, in denen es um Eiscreme, Pizza und Süßigkeiten geht. Museen sind das eigentlich nicht; hier geht es um keine historischen Infos, sondern um den Spaßfaktor und darum, Selfies zu machen.