"Musik ist die universelle Sprache der Menschheit". Diese steile These hat vor 200 Jahren ein Dichter in den USA aufgestellt - aber ob das wirklich so stimmt, darüber streitet sich die Wissenschaft.

Im Fachmagazin PNAS schreibt ein Forschungsteam, dass man das so nicht sagen kann. Die Forschenden haben Menschen aus zwei städtischen Gegenden in den USA und aus einem ländlichen Gebiet in China die gleiche Musik vorgespielt und dann gefragt, welche Bilder den Menschen dazu in den Kopf kamen.

Das Ergebnis: In den Gegenden in den USA hatten die Menschen so ziemlich die gleichen Bilder. Zum Beispiel einen Sonnenaufgang über einem Wald. Die Menschen aus der Region in China hatten untereinander auch ähnliche Bilder. Zwischen den USA und China gab es aber große Unterschiede. Statt dem Sonnenaufgang stellten sich die chinesischen Teilnehmenden nämlich einen Mann auf einem Berg vor, der ein Lied für seine Geliebte singt.