Das zeigt die Studie eines Neurowissenschafts-Teams von der britischen Uni York. Dabei haben die Forschenden einen Test mit sechs Monate alten Babys gemacht, der vorher schon mit Erwachsenen durchgeführt wurde.

Allen Teilnehmenden wurden Tonfolgen vorgespielt, die entweder aus einer Dur- oder einer Moll-Tonart stammten - vom Klang her also eher fröhlich oder traurig waren. Und danach wurde jeweils passend ein Bild auf der rechten oder linken Seite gezeigt. Mit der Zeit wussten 30 Prozent der Babys direkt nach der Tonfolge, ob das Bild jetzt rechts oder links auftauchen würde und guckten in die Richtung, bevor das Bild zu sehen war.

Dieses Ergebnis entspricht den Versuchen mit Erwachsenen: Von denen konnten ebenfalls 30 Prozent die Tonfolgen richtig zuordnen, und 70 Prozent konnten das nicht - unabhängig von musikalischer Ausbildung. Daraus schließen die Forschenden, dass das eine angeborene Fähigkeit sein muss.