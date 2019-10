Nicht nur für die Erfinder dieses Gewinnspiels dürfte diese Studie eines britischen Forschungsteams interessant sein: Es hat bei fünf Frauen und fünf Männern per EEG gemessen, wie lange ihr Gehirn brauchte, um vertraute Popsongs zu erkennen. Es reichten schon 100 bis 300 Millisekunden. Die Forschenden stellten das nicht nur an der plötzlichen Aktivität bestimmter Hirnregionen fest, die für Erinnerungen zuständig sind. Auch die Pupillen der Frauen und Männer weiteten sich beim Erkennen des Songs deutlich vor Erregung. Aus Sicht der Forschenden zeigt das, dass bekannte Musikstücke tief in unserem Hirn verankert sind - wohl auch, weil sie bei uns positive Gefühle auslösen. Die Erkenntnisse könnten in der Musiktherapie helfen, zum Beispiel bei Demenzkranken.