Echten Bands fällt es offenbar immer schwerer, in die Charts zu kommen.

Wie die britische Zeitung The Guardian schreibt, sind in den UK Top 100 Single-Charts gerade nur neun Bands vertreten, nur eine hat es in die Top 40 geschafft. Bei Spotify sieht es kaum anders aus: Bei den 50 Songs, die gerade weltweit am meisten gespielt werden, sind nur drei Bands dabei, darunter die südkoreanische Boygroup BTS. Auch in den britischen Album-Charts schaffen es alteingesessene Gruppen schon seit Jahren nicht mehr, länger als eine Woche auf Platz eins zu landen. Bands, die in den letzten zehn Jahren groß wurden, waren auch nur selten Headliner auf Festivals, nur Haim, alt-J und wenige andere haben das geschafft.

Eine Band haben ist teuer

Es fehlt offenbar am Nachwuchs, beklagen Plattenfirmen, was auch an den technischen Möglichkeiten liegt: Einen erfolgreichen Song kann mittlerweile jeder ganz alleine im Schlafzimmer zusammenbauen. Außerdem sei eine Band zu haben vergleichsweise teuer und aufwendig.