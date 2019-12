Wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet, trainiert ein interdisziplinäres Forschungs-Team aus Musik und Informatik dazu seit dem Sommer einen Algorithmus. Von Beethovens unvollendeter 10. Sinfonie gibt es nur ein paar Fragmente. Was die KI am Ende daraus machen wird, ist noch unklar - der Projektkoordinator sagte der Zeitung, dass der Algorithmus sie jeden Tag aufs Neue überrascht. Die KI-Sinfonie soll nächstes Jahr zu Beethovens 250. Geburtstag in Bonn uraufgeführt werden.

Einen ersten Eindruck von der Arbeit der Beethoven-KI kann man sich aber online schon anhören. Idee und Geld für das Projekt stammen von der Telekom, auch Huawei hat schon mal ein ähnliches Projekt für eine unvollendete Sinfonie von Franz Schubert finanziert.