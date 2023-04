Leadsänger waren früher lauter.

Das zeigt eine Studie von Forschenden aus Oldenburg. Sie haben untersucht, wie sich die Lautstärke von Leadsängern in einer Band im Verhältnis zu den anderen Sängern und Instrumenten verändert hat. Dafür verglichen sie gut 300 Songs aus den US-Charts von 1946 bis 2020.

Es zeigte sich: 1946 waren die Leads etwa fünf Dezibel lauter als ihre Band und wurden dann im Laufe der Jahre immer leiser. 1975 sangen sie nur noch ein Dezibel lauter - und dieser Wert hat sich seitdem kaum geändert. Grund dafür sind verbesserte Aufnahme-Techniken und Mikrofone. Damit ist es möglich, den Leadsänger auch dann gut zu verstehen, wenn er annähernd so laut ist wie seine Begleitung.

Bis heute gibt es aber Unterschiede in den verschiedenen Musikgenres. Der Vergleich von Songs seit den 1990er Jahren zeigt: Im Country sind die Sänger am lautesten zu hören, im Rock sind sie etwa gleich laut und beim Metal können die Gitarren so laut werden, dass sie die Rolle des Sängers übernehmen.