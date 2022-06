In unseren Ohren klingen Melodien mit Dur-Akkorden eher fröhlich, mit Moll-Akkorden melancholisch.

Aber das ist vielleicht keine weltweit gültige Regel. Ein Team aus Österreich und Australien hat eigene Musik in Dur und Moll komponiert und sie zwei verschiedenen Testgruppen vorgespielt: Großstadtmenschen in Sydney und Menschen in abgelegenen Dörfern in Papua Neuguinea. Ergebnis: Bei den Menschen aus Papua Neuguinea empfanden nicht alle die Dur-Akkorde als fröhlicher als Moll. Das traf übergreifend nur auf diejenigen zu, die zu christlichen Gemeinden gehörten und mit westlichen Kirchenliedern vertraut waren.

In der Gruppe ohne Kontakt zu westlichen Melodien war das Ergebnis nicht eindeutig. Nach Einschätzung der Forschenden spricht das eher für die Theorie, dass es von der Vertrautheit mit bestimmten Melodien abhängt, ob sie und glücklich oder traurig machen. Oder von bestimmten Ereignissen wie Hochzeiten, mit denen wir die Musik verbinden. Andererseit wollen die Fachleute aber auch nicht ausschließen, dass es bestimmte Melodien gibt, die alle Menschen als fröhlich oder traurig empfinden.