Einen Tophit landen - davon träumen viele Musikerinnen und Musiker.

Wenn man nicht gerade Taylor Swift heißt, ist es dänischen Forschenden zufolge aber schwieriger geworden. Das Team hat die US-Billboard-Charts (Hot 100) der letzten rund 65 Jahre analysiert. Im Fachmagazin EPJ Data Science schreiben die Forschenden: Vor allem in den letzten 15 Jahren haben sich die Charts stark verändert. Die meisten Songs sind schneller wieder verschwunden als früher. Die Top-Songs frieren dagegen regelrecht ein - die Nummer eins hält sich im Schnitt drei Mal so lange oben wie früher.

Gerade für Newcomer ist es schwer geworden. Sie sind weniger in den Charts vertreten, während etablierte Künstler mit neuen Songs oft direkt weit oben einsteigen und auch insgesamt auf mehr Plätzen vertreten sind. Die Forschenden nennen das Phänomen "The Winner Takes it All".

Sie sagen, der Trend in den Charts steht im Gegensatz zur restlichen Popkultur: Die Beliebtheit von Büchern, News oder Filmen ist vergänglicher als früher.