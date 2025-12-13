Die großen Zeiten des Musikfernsehens sind lange vorbei. Zum anstehenden Jahreswechsel werden bei MTV jetzt die internationalen Kanäle abgeschaltet.

Das hat der Mutterkonzern Paramount Skydance entschieden. Medien-Fachleute halten das auch für folgerichtig. Denn als MTV & Co. mit Musikvideos groß wurden, war das neu und spannend fürs Publikum. Auch weil es viel ums Experimentieren ging und erst noch nicht so ums Geldverdienen. Später dann schon, und dann kam das Internet. Über Youtube und Tiktok haben die Leute heute einen viel direkteren und interaktiveren Zugang zur Musik. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, drängen mehrere frühere MTV-Macherinnen und -Macher Paramount jetzt dazu, Archivbänder öffentlich zu machen. Damit dieser Teil der Popkulturgeschichte nicht verloren geht.

Einzelne nationale MTV-Kanäle soll es vorerst weiter geben. In den USA und auch MTV HD in Deutschland, allerdings sind da dann laut Medienberichten keine Musikvideos mehr im Programm, sondern v.a. Reality-Shows.