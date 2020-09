Mit dem Lieblingslied starten und der Algorithmus bastelt danach die perfekte Playlist – so läuft das im Idealfall bei Musikstreamingplattformen wie Spotify oder Last.fm.

Manchmal passen die Vorschläge aber auch so gar nicht. Ein Forschungsteam von der Uni Linz in Österreich hat jetzt untersucht, ob die Persönlichkeit von Nutzerinnen und Nutzern dabei eine Rolle spielt. Das Ergebnis kann man im Wesentlichen so zusammenfassen: Neurotische Menschen bekommen die besten Playlisten.

Die Forschenden haben sich an Persönlichkeitsmerkmalen orientiert, die in der Psychologie gut untersucht sind, zum Beispiel Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus. Sie haben sich 18.000 Nutzerinnen und Nutzer von Musikplattformen angeschaut und ihnen jeweils ein dominantes Merkmal zugeordnet – und zwar mithilfe von Datenspuren, die die Personen bei Twitter hinterlassen haben. Die als neurotisch eingestufte Gruppe bekam die besten Vorschläge. Einer der Forscher hat dem ORF gesagt, woran das liegt: Analysen hätten gezeigt, dass Menschen mit ausgeprägtem Neurotizismus zu einem engeren Musikgeschmack neigten. Das mache es den Algorithmen einfacher. Er vergleicht das damit, wenn jemand zum Beispiel nur Viking Metal hört. Dann seien gute Empfehlungen relativ einfach.

Seine Ergebnisse stellt das Forschungsteam bei der ACM Recommender Systems Conference Ende September vor.