Schlafen, schlafen, schlafen - das ist das Winterprogramm für das Dreizehnstreifige Hörnchen. Gegessen wird dabei nichts.

Menschen würden so stark an Muskelmasse verlieren - den Muskeln der Hörnchen macht das dagegen kaum etwas aus. Der Grund: Sie haben im Darm Bakterien, die Baustoffe für Muskeln bereitstellen. Die Bakterien recyceln dafür den Urin der Hörnchen und gewinnen so Stickstoff für die Muskulatur.

Lange war das Recycling nur eine Theorie - jetzt hat ein Forscher der Uni Montreal sie bei Versuchstieren im Labor aber nachgewiesen. Es funktionierte aber nur bei Hörnchen mit den entsprechenden Darmbakterien.

Der Forscher hofft, dass das Recycling auch für Menschen entwickelt werden kann, damit zum Beispiel Raumfahrende, ältere Menschen oder Hungerleidende nicht an Muskelmasse verlieren. Zum Beispiel, in dem sie die Bakterien als Medikament einnehmen. Eine ältere Studie habe gezeigt, dass es das Recycling in sehr kleinen Mengen auch beim Menschen schon geben könnte - man müsse es dann nur noch optimieren.