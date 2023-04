Eine neue Studie unterfüttert die Redewendung "Harte Schale, weicher Kern" in gewisser Weise: Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass so mancher Bodybuilder möglicherweise von mangelndem Selbstwertgefühl getrieben wird.

Das internationale Team hat sich auf die Suche nach Ursachen für Muskelsucht gemacht - einer Verhaltensstörung, durch die Betroffene praktisch einen Trainingskomplex haben. Sie wünschen sich immer mehr Muskeln, auch wenn sie schon muskulös sind - und ordnen dem vieles unter. Fachleute vergleichen die Krankheit im Prinzip mit Magersucht.

Vulnerabler Narzismus gefunden

Die Forscher untersuchten 500 Männer um die 30, die seit mindestens einem Jahr regelmäßig Kraft und Ausdauer trainieren - und suchten nach Hinweisen auf verschiedene Arten von Narzissmus.



Dabei fanden sie am ehesten eine Form vor, die viele vielleicht gar nicht mit Narzismus in Verbindung bringen. Dabei sind Betroffene verletzlich oder schüchtern oder leiden an wenig Selbstwertgefühl - von vulnerablem Narzismus ist die Rede.



Dagegen gab es eher keinen Hinweis auf eine andere Form: den grandiosen Narzissmus in Verbindung mit Muskelsucht. Bei dieser Variante sind Menschen selbstverliebt und arrogant.