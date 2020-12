In Impfstoffen wird ab und zu auch Gelatine aus Schweinefleisch verwendet.

In der muslimischen Welt hat das für einige Bedenken gegen Impfstoffe gesorgt, weil der Verzehr von Schweinefleisch dort aus religiösen Gründen verboten ist. In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat die höchste islamische Autorität jetzt allerdings Entwarnung gegeben: Wenn es keine Alternative gebe, würden die Impfstoffe nicht wegen des Schweinefleisches verboten. Aus Sicht des Vorsitzenden des Fatwa-Rates gibt es ein höheres Bedürfnis, und zwar das, den menschlichen Körper zu schützen. In diesem Fall soll Gelatine als Medizin und nicht als Lebensmittel betrachtet werden.

Für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer besteht das Problem laut Medizinern nicht. Der enthält nach Angaben des britischen National Health Service keine tierischen Bestandteile.