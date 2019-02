In Ägyptens Hauptstadt Kairo will man jetzt für etwas mehr Gleichklang sorgen. Wie das Portal Egypt Today berichtet, nehmen an dem Pilotprojekt rund 100 der insgesamt 4000 Moscheen in Kairo teil.

Dort soll nicht mehr der einzelne Muezzin die Gläubigen zum Gebet rufen. Stattdessen soll ein einzelner Gebetsruf über die Lautsprecher ausgespielt werden - er wird auch über das Radio übertragen. Dafür wurden im Vorfeld extra Sprecher ausgewählt und das Moschee-Personal wurde in der technischen Übertragung geschult.

Auch, wenn sich einige freuen dürften, dass es jetzt weniger herunter lärmt von den Minaretten: Es gibt auch Kritik an dem Projekt. Für sie ist diese Synchronisierung abträglich für den Geist des Gebetsrufes.