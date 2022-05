In einer aktuellen Umfrage fand ihn die Hälfte der Befragten zu kommerzialisiert. Nur etwa jeder und jede Dritte vertrat die Ansicht, dass der Muttertag aus den richtigen Gründen gefeiert wird. Das Meinungsforschungsinstituts Yougov hat auch Menschen in 17 anderen Ländern befragt. Darunter war Polen das Land, mit den meisten Muttertags-Fans - mehr als 85 Prozent sprachen sie für das Feiern dieses Tages aus. Am skeptischsten sind die Menschen in Dänemark. Da stehen nur 27 Prozent hinter dem Konzept. Relativ hohe Zustimmungswerte zum Muttertag - über 60 Prozent - hatten auch die Vereinigten Arabischen Emiraten, China, Indonesien und Indien.

Soziologin: Müttern geht's schlechter als vor der Pandemie

Die Soziologin Jutta Allmendinger ist der Ansicht, dass die Lage von Müttern und Frauen in Deutschland inzwischen deutlich schlechter ist als vor dem Beginn der Corona-Pandemie. Die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung sagte der Augsburger Allgemeinen, dass im Gegensatz zu Vätern bei Müttern der Stress kaum nachgelassen habe. Die Zufriedenheit sei weiterhin auf niedrigem Niveau. Die Professorin meint, dass Deutschland in 20 bis 30 Jahren der Bumerang treffen werde, der heute losgeschickt worden sei: Die Retraditionalisierung werde zu stagnierenden Karriereverläufen und vergleichsweise niedrigen Renten für Frauen führen.

Das Müttergenesungswerk beobachtet in diesem Jahr einen Ansturm auf Kuren und Beratungen für Eltern.