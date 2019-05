In dem Park in Myanmar leben etwa 1000 Tiere der endemischen Art und viele drohten zu verdursten. Deswegen sind die Tierschützer jetzt aktiv geworden. Per Crowdfunding im Netz haben sie Geld gesammelt, um die Hirsche mit Wasser zu versorgen. Mit Erfolg. Es ist genug zusammengekommen, um den Tieren in dem Gebiet bis zum Monsun in einigen Wochen ausreichend Wasser bereitzustellen.

Trotzdem bleibt die Lage für die Hirsche in dem Reservat angespannt. Denn Wilderei ist ein großes Problem. Die Bevölkerung in der Gegend gehört zu den ärmsten in Myanmar. In der Nähe des Naturschutzgebiets liegen rund 40 Dörfer.