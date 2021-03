In Myanmar in Südostasien gibt es ein Lebenszeichen von Aung San Suu Kyi - der ehemaligen De-facto-Regierungschefin.

Sie wurde per Video zu einer Anhörung vor Gericht zugeschaltet. Nach Worten ihres Anwalts schien sie gesund zu sein. Der Anwalt selbst durfte allerdings vor dem Gerichtstermin nicht mit ihr sprechen. Aung San Suu Kyi war im Zuge des Militärputsches in Myanmar vor einem Monat festgenommen worden. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen, und es ist auch nicht bekannt, wo sie festgehalten wird.

In Myanmar wird davon ausgegangen, dass das Militär die Politikerin dauerhaft politisch kaltstellen will. Ihr wird vor Gericht jetzt wohl unter anderem vorgeworfen, zum Aufruhr angestiftet zu haben. Ihre Partei hatte die letzte Wahl deutlich gewonnen, was das Militär zur Machtübernahme mit Gewalt veranlasste. Es hatte vorher eine zivile Regierung geduldet, Aung San Suu Kyi aber nicht offziell an die Staatsspitze gelassen.

Gegen den Putsch hat es auch an diesem Wochenende Proteste gegeben. Nach Uno-Angaben schossen Sicherheitskräfte mit scharfer Munition auf Demonstrierende. Es gab mindestens 18 Tote.