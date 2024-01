In Myanmar haben Rebellengruppen die Stadt Laukkai an der nördlichen Grenze zu China erobert. Ein Sprecher der in Myanmar regierenden Militärjunta bestätigte in lokalen Medien, dass sich das Militär zurückgezogen hat.

Laukkai gilt als Hochburg des Glücksspiel und viele Onlinescammer sollen von dort aus arbeiten. Die Militärregierung hatte es auch schon vor der Rebellion nicht geschafft etwas wirkungsvolles gegen die Onlinescammer zu unternehmen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass das vor allem China verärgert hat. Die Kämpfe zwischen Militärjunta und Rebellengruppen dauern schon drei Monate. Die Rebellen wollen die Militärregierung stürzen. Die Eroberung von Laukki zeigt laut Expertinnen und Experten, dass sich die Rebellen zunehmen besser organisieren. Die Militärjunta hatte sich selbst vor drei Jahren an die Macht geputscht. Die entmachtete Ex-Regierungschefin Aung San Suu Kyi sitzt im Gefängnis. Laut Uno gibt es Kämpfe in weiten Teilen von Myanmar und Hunderttausende fliehen.