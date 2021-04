In Myanmar gehen die Proteste gegen die Militärjunta weiter.

Unter anderem in Mandalay gingen Hunderte Menschen auf die Straße. Passend zu Ostern läuft auf Social Media außerdem ein #EasterEggStrike mit Fotos von Ostereiern, die mit Slogans für mehr Demokratie bemalt wurden. Letzte Nacht gab es zudem an vielen Orten Wachen mit Kerzen, um an die getöteten Demonstrierenden zu erinnern. Nach Angaben einer Aktivistengruppe wurden bisher mehr als 550 Tote und mehr als 2.600 Festnahmen gezählt.

Bundesaußenminister Heiko Maas forderte, den Druck auf Myanmars Militärregierung zu erhöhen. Damit solle erreicht werden, dass die Militärregierung endlich auf ein Gesprächsangebot des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) eingeht. Maas sagte der Funke-Mediengruppe, niemand in der Region könne ein Interesse daran haben, dass Myanmar im Bürgerkrieg versinkt.