Viele geflüchtete Frauen und Jugendliche der muslimischen Minderheit der Rohingya leiden in Bangladeschs Flüchtlingslagern unter sexualisierter Gewalt.

Das berichtet die Hilfsorganisation ActionAid nach Interviews mit Rohingya-Frauen und Mädchen. Besonders gefährdet seien Sechs bis 15-Jährige. Die meisten Fälle von sexueller Belästigung treten demnach in der Nähe von Latrinen und Waschplätzen in überfüllten Flüchtlingslagern auf.

Laut der Studie wünschen sich die befragten Frauen, dass die Beleuchtung in öffentlichen Bereichen verbessert wird, dass die Polizisten durch Soldaten ersetzt und Männer in Präventionsmaßnahmen einbezogen werden.

Rund eine Million Rohingya-Flüchtlinge aus dem benachbarten Myanmar leben in den Flüchtlingslagern im Südosten Bangladeschs. Die muslimische Minderheit ist in Myanmar massiver Verfolgung und Gewalt durch das Militär ausgesetzt, 2015 war ihnen die Staatsbürgerschaft entzogen worden.

Insbesondere seit einer brutalen Militäroffensive im Jahr 2017 flüchteten viele Rohingya in das benachbarte Bangladesch, wo sie größtenteils in dutzenden Flüchtlingscamps in der Stadt Cox's Bazar leben.

Seit 2024 verzeichnete Bangladesch einen erneuten Anstieg der Flüchtlingszahlen aus Myanmar: Rund 150.000 weitere Rohingya kamen seitdem über die Grenze.