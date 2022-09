Früher gehörte ein Telefonbuch quasi in jede Wohnung - heute hat es für viele eher nostalgischen Wert.

Und in der Schweiz ist es bald Geschichte. Der Hersteller Localsearch hat laut Medienberichten mitgeteilt, dass die gedruckte Telefonbuch-Ausgabe nach 142 Jahren eingestellt wird. Ab dem nächstem Jahr werden private Telefonnummern nur noch online veröffentlicht. Die "Gelben Seiten" mit Nummern von Geschäften und anderen Unternehmen soll es aber weiter geben.

Localsearch sagt, dass in den letzten Jahren immer weniger Menschen ihre Telefonnummer veröffentlichen wollten. Die Pflicht dazu wurde 1997 abgeschafft. Außerdem gibt es in der Schweiz inzwischen auch weniger Festnetzanschlüsse als früher.

Die Schweiz ist nicht das erste Land in Europa, in dem das gedruckte Telefonbuch abgeschafft wird. Die Niederlande haben das schon 2018 gemacht. In Deutschland hat das Telefonbuch laut dem Verband Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien noch eine Auflage von 60 Millionen Stück.