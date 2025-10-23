40.000 Jahre lang waren Bakterien im Permafrostboden von Alaska eingefroren - und jetzt wurden sie aufgetaut und leben noch.

Im Labor an der University of Colorado Boulder hatten Forschende die eingefrorenen Bakterien auf vier bis zwölf Grad erwärmt. Dabei tat sich die ersten vier Wochen nichts. Dann wurden die Bakterien aktiv und haben sich vermehrt. Die Forschenden haben sie genauer untersucht und festgestellt: Die Zellhülle dieser Uralt-Bakterien ist anders als die moderner Bakterien. Vielleicht haben sie auch deshalb überlebt, Jahrtausende tiefgefroren zu sein.

Die Forschenden warnen im Journal of Geophysical Research: Wenn der Permafrostboden in der Arktis schmilzt, dann könnte das solche Bakterien wiederbeleben. Die könnten dann die Überreste von Tieren und Pflanzen verstoffwechseln und viele Treibhausgase ausstoßen. Und das würde den Klimawandel zusätzlich anheizen.

Die Forschenden sagen, dass einzelne heiße Tage in Alaska noch nicht ausreichen, um diesen Teufelskreis in Gang zu setzen. Aber wenn sich der arktische Sommer ausdehnt und es auch im Frühling und Herbst über Null Grad sind - dann könnte der Permafrostboden auftauen und die Bakterien darin auch.

Immer wieder wird auch diskutiert, ob alte Krankheitserreger wiedererweckt werden, wenn der Permafrost auftaut. Aber davon geht das Team der aktuellen Studie nicht aus, weil die von ihnen untersuchten Bakterien bei höheren Temperaturen, wie in unserem Körper, nicht so gut wachsen.