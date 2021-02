Er hat wohl schon viel überstanden... und sollte am Ende für eine neue Bahnstrecke dran glauben. Doch es gibt eine Lösung.

Die Stadt Athen hat zusammen mit der griechischen Eisenbahn einen Olivenbaum gerettet, der etwa 600 Jahre alt ist. Der Baum stand auf der Halbinsel Peloponnes und sollte für die Schienen gefällt werden. Der Bürgermeister von Athen hat aber gesagt, dass er inzwischen entwurzelt und 180 Kilometer entfernt wieder eingepflanzt wurde. Sein neues Zuhause ist jetzt vor der juristischen Fakultät der Uni in Athen.

Auf Instagram schickt der Bürgermeister noch eine Botschaft hinterher: In schwierigen Zeiten wie in der Corona-Pandemie sei es wichtig, nicht nachzugeben - so wie der uralte Baum.