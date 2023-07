Das hat die Polizei mitgeteilt. Zum 1. Juli war die Frist abgelaufen, in der man die Waffen straffrei abgeben konnte. Die Regierung hatte nach zwei Amokläufen mit 18 Toten im Mai dazu aufgerufen.

Gesammelt wurden über 80.000 Handfeuerwaffen, 26.000 Minen und andere Sprengsätze, außerdem 4,2 Millionen Stück Munition.

Viele Waffennarren

Schätzungen zufolge besitzen eine halbe Million Menschen in Serbien mindestens eine Waffe - von knapp sieben Millionen Einwohnern. Trotz gesetzlicher Verbote halten sich auch Traditionen, zum Beispiel bei Hochzeiten in die Luft zu schießen. In letzter Zeit gab es immer wieder Proteste gegen die Waffenliebe und einen Heldenkult in Serbien - für den wird auch die serbische Regierung verantwortlich gemacht.