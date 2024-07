Dazu wurden Förster losgeschickt, die die Bärin über ihr Funkhalsband geortet und dann getötet haben. Die Provinzverwaltung sagt, dass die Bärin (KJ1) schon vor dem Angriff auf den Jogger problematisches Verhalten gezeigt hatte - sie sei Menschen und bewohnten Gebieten insgesamt mindestens sieben Mal zu nahe gekommen. Das sei zu gefährlich geworden.

Tierschützer waren dagegen

Tierschützende hatten versucht, den Abschuss juristisch zu verhindern - letztlich ohne Erfolg. Eine Organisation kritisiert, dass die letzte Tötungsanordnung über Nacht kam - damit gab es keine Chance, die Aktion noch zu stoppen und eine Alternative zu finden.



So wie bei einer anderen Bärin (JJ4 aka Gaia). Die hatte letztes Jahr einen Jogger getötet und wurde danach eingefangen. Aktuell lebt sie in einem Gehege bei Trient. In den nächsten Wochen soll sie in einen Tier-Rettungspark im deutschen Schwarzwald umgesiedelt werden. Dort lebt schon die Mutter der Bärin (Jurka). Sie ist auch die Mutter von "Problembär" Bruno, der 2006 in Bayern abgeschossen wurde.

Die Tierschützenden kritisieren auch, dass der Abschuss der Bärin ihre drei Jungen gefährdet. Die hätten jetzt wenig Überlebenschancen.