Im August hatte ein Angreifer in einem Walmart-Laden in El Paso in den USA 22 Menschen erschossen.

Mexikanische Überlebende und Angehörige der Opfer haben jetzt Klage gegen den Einzelhandelsriesen eingereicht. Die mexikanische Regierung will die zehn Kläger unterstützen. Sie fordern unter anderem, dass Walmart mehr für die Sicherheit in seinen Läden tut.

Walmart steht wegen seines Waffen- und Munitionssortiments immer wieder in der Kritik. Nach dem Angriff in El Paso hat Walmart den Verkauf von Munition weiter eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt es aber nach wie vor ab, Waffen und Munition in den USA komplett aus dem Sortiment zu nehmen. Am Montag hat es wieder einen Schusswaffenangriff vor einem Walmart im US-Bundesstaat Oklahoma gegeben. Dabei sind drei Menschen getötet worden.