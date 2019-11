Letzte Woche hat eine umstrittene Auktion in München für Diskussionen gesorgt: Da wurden ein Hut von Adolf Hitler und mehrere Gegenstände, die in Verbindung mit ihm stehen, zum Kauf angeboten.

Jetzt ist klar, wer die Objekte bekommt. Ein in der Schweiz lebender libanesischer Geschäftsmann hat zehn Objekte ersteigert - für mehr als eine halbe Million Euro. Er sagte einer Schweizer Zeitung, dass er das gemacht habe, damit die Sachen nicht für Neonazi-Propaganda verwendet werden können.

Der Geschäftsmann will sie an eine israelische Stiftung übergeben. Die hat schon gesagt, dass sie in ein Museum kommen sollen. Zu den Sachen, die der Mann gekauft hat, gehört neben dem Hut des Diktators auch Hitlers Zigarrenkiste, eine Schreibmaschine und eine Luxusausgabe von "Mein Kampf".

Der Präsident der European Jewish Association zeigte sich überwältigt von der Aktion des Geschäftsmanns. Er hatte die Bundesregierung vor der Auktion in einem offenen Brief aufgefordert, Verkäufe von Nazi-Gegenständen zu verbieten, damit sie nicht in falsche Hände geraten.