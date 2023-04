In der US-Stadt Baltimore droht Kindern und Jugendlichen eine Ausgangssperre abends und nachts.

Der demokratische Bürgermeister Brandon Scott will so offenbar weitere Auseinandersetzungen zwischen Jugendbanden verhindern. Im Viertel Inner Harbor hatten sich Berichten zufolge etwa 200 junge Menschen versammelt und waren zum Teil aufeinander losgegangen. Die Polizei versuchte, die Menge aufzulösen, zwei Jugendliche wurden durch Schüsse verletzt.

Jetzt hat Bürgermeister Scott angekündigt, dass er für die kommenden wärmeren Monate Sperrstunden einführen will - für Kinder unter 14 Jahren ab 21 Uhr und für Jugendliche unter 17 ab 22 Uhr. Bisher ist nicht klar, ob und wann die Regelung in Baltimore tatsächlich kommt.