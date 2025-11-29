Drei Nonnen aus Österreich haben im September weltweit für Schlagzeilen gesorgt, weil sie ihr altes Kloster besetzt hatten.

Die über 80-jährigen Frauen hatten ihr Altersheim verlassen und waren zurück in das leerstehende Kloster in einem Schloss bei Salzburg gezogen. Jetzt sollen sie da erstmal bleiben dürfen. Der zuständige Propst hat das mitgeteilt. Die Bedingung dafür: Die drei Nonnen müssen mit Social Media aufhören. Mit einem Insta-Konto hatten die Ordensfrauen weltweit für Aufsehen gesorgt und viel Unterstützung bekommen. Außerdem müssen sie sich verpflichten, abgeschieden in dem Kloster zu leben. Sie bekommen aber auch 24 Stunden am Tag Pflegepersonal und ärztliche Hilfe gestellt.

Die Klosterschule bei Salzburg war erst verkauft und dann letztes Jahr geschlossen worden. Alle Ordensschwestern mussten ausziehen und kamen in ein Seniorenheim. Die drei Nonnen verschafften sich dann im September mit einem Schlüsseldienst wieder Zutritt.