Viele Menschen aus der EU wollen auch nach dem Brexit dauerhaft in Großbritannien bleiben.

Laut dem britischen Innenministerium haben sich mittlerweile fünf Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger um ein Bleiberecht beworben. Ihr Ziel: auch in Zukunft die gleichen Rechte im Vereinigten Königreich haben wie vorher - also, dass sie weiter in Großbritannien arbeiten oder das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen können. Das britische Innenministerium erklärte, dass die meisten der eingereichten Anträge schon bewilligt wurden.

Menschen aus EU-Ländern können sich noch bis Ende Juni um ein Bleiberecht bewerben. Das geht aber nur, wenn sie schon vor dem 31. Dezember letzten Jahres in Großbritannien waren. Wer sich bis zur Deadline nicht beworben hat, verliert seinen Aufenthaltsstatus. Bürgerrechtsorganisation befürchten, dass zum Beispiel ältere oder kranke Menschen durchs Raster fallen könnten.