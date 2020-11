Ganz im Südosten Russalnds in der Region Primorye, haben tausende Menschen seit über einer Woche weder Heizung noch Strom.

Grund dafür ist ein heftiger Eissturm. Laut des russischen Energiemnisteriums haben fast 10.000 Menschen in der Region und in der Stadt Wladiwostok weiter keinen Zugang zum Stromnetz. Straßen, Autos und auch elektrische Leitungen sind weiter mit einer Eisschicht überzogen. Einige Hochleitungen gingen deswegen kaputt. Der Gouverneur der Region schrieb auf Instagram, dass es so ein Wetter dort seit 30 Jahren nicht gegeben hat. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov sprach von kolossalen Schäden durch die Kräfte der Natur, die nicht so schnell behoben werden könnten.

Die Behörden stellen Notunterkünfte und warme Mahlzeiten für die Betroffenen bereit.