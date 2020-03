In einem Bericht des Forschungsnetzwerks Afrobarometer steht, dass seit fünf Jahren die Armut im Durchschnitt wieder gestiegen ist. Die Forschenden haben bei Menschen in über 30 afrikanischen Ländern nachgefragt. Die Fachleute kommen zu dem Schluss, dass es den Menschen zumindest in der Hälfte der Länder zunehmend wieder an grundlegenden Dingen fehlt. Am größten sei die Armut in Zentral- und Westafrika. Am geringsten in Nordafrika. Die Bevölkerung auf dem Land sei stärker betroffen als in der Stadt.

Die Forschenden sehen einen Zusammenhang zwischen dem negativen Trend und der Regierungsführung in den einzelnen Ländern. Sie sagen: Wer in einem afrikanischen Land mit längerer demokratischer Tradition lebt, für den sei ein Leben in Armut unwahrscheinlicher.

Das Afrobarometer ist eine panafrikanische Forschungseinrichtung, die die Menschen regelmäßig zu Themen aus den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik befragt.