"Frankreich, hör auf zu heulen!"

So lautet die Überschrift einer ungewöhnlichen Online-Petition. Gestartet hat sie ein Mann aus Argentinien. Er findet: Seit sein Land bei der Fußball-WM in Katar den Titel geholt hat, hören die Franzosen nicht auf zu jammern und sich zu beschweren. Mit der Petition will er Frankreich quasi auffordern, die Niederlage gegen Argentinien endlich zu akzeptieren.

Bis Sonntagabend hatten sich schon über 700.000 Menschen hinter den Aufruf auf der Petitions-Plattform Change.org gestellt. Bei einer Million Unterschriften würde diese Petition zu einer der am meisten gezeichneten Petitionen dort werden.

Nach dem WM-Finale hatte unter anderem eine der größten Sportzeitungen in Frankreich den polnischen Schiedsrichter der Partie kritisiert. So soll das Tor von Argentiniens Spieler Lionel Messi zum 3:2 in der Nachspielzeit irregulär gewesen sein. Mehr als 200.000 französische Fans hatten eine Petition unterschrieben, in der sie eine Wiederholung des Finales wegen des angeblichen Fehlers forderten. Der Schiri wies die Vorwürfe zurück. Unterm Strich bekam er von mehreren internationalen Fachleuten für seine Leistung im Endspiel viel Lob.