Deshalb sollen Lehrer in Singapur nach Angaben des Bildungsministeriums Zoom so lange nicht mehr benutzen, bis die Sicherheitsprobleme gelöst sind. In Singapur sind die Schulen seit Mittwoch wegen der Corona-Ausgangsbeschränkungen geschlossen. Der Unterricht wurde deswegen ins Netz verlegt.

Singapur ist nicht der einzige Staat, der von den Störungen bei Zoom-Konferenzen betroffen ist. Die US-Bundespolizei FBI gab Ende letzten Monats eine Warnung heraus, damit Nutzerinnen und Nutzer auf öffentliche Zoom-Sitzungen verzichten. Vorher waren bei ihr Berichte über Störungen von Videokonferenzen und Online-Unterricht durch Hacker eingegangen, die Hassbotschaften und Pornos zeigten. Auch das Auswärtige Amt empfiehlt seinen Mitarbeitenden, Zoom nicht zu benutzen.

Der Dienst hat letzte Woche auf die Kritik reagiert und schärfere Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Dazu zählt es, Passwörter und virtuelle Wartezimmer für Nutzer einzurichten. Außerdem gibt es mehr Tutorials dazu, wie man einstellen kann, wer an einer Videokonferenz teilnehmen darf.