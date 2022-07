In den Niederlanden hat die Universtität Maastricht nach einem Hackerangriff gezahltes Lösegeld zurückbekommen - und das sogar mit Gewinn.

Die Universität bestätigte einen Medienbericht, wonach die zurückgezahlte Summe etwa eine halbe Million Euro beträgt. Mehr als doppelt so viel Geld, wie die Uni vor drei Jahren den Hackern gezahlt hatte, um wieder an wichtige Daten zu kommen. Es drohten Examensarbeiten verloren zu gehen. Mehr als 20.000 Studierende und Uni-Mitarbeitende waren betroffen.

Das Lösegeld war damals in der Kryptowährung Bitcoin gezahlt worden. Der niederländischen Polizei gelang es, die digitale Börse zu finden, wo das Geld hinterlegt war - sie gehörte einem Geldwäscher in der Ukraine. Die juristischen Verhandlungen danach zogen sich aber - mit Vorteil für die Uni, weil der Wert deutlich stieg.

Das Geld soll in einen Fonds für Studierende in Not kommen.