Über ein Hinweisportal können Zeugen Videos und Fotos hochladen. Laut BKA soll der Tathergang mit dem Material möglichst lückenlos aufgeklärt werden. Außerdem gibt es auf der Internetseite der Behörde eine Telefonnummer, unter der sich Zeugen melden können.

In Hanau soll es heute wieder eine Demonstration gegen Hetze und Gewalt geben. Die Menschen sollen in einem Protestzug vom Tatort am Kurt-Schumacher-Platz zum Marktplatz ziehen. Die Veranstalter erwarten etwa 3.000 Teilnehmer. Gestern waren in mehreren deutschen Städten Tausende in Gedenken an die Mordopfer von Hanau auf die Strasse gegangen.

In der Nacht zum Donnerstag hatte ein deutscher Sportschütze in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen und anschließend seine Mutter und sich selbst getötet. Laut den Ermittlern war der Mann rechtsextrem und psychisch gestört.