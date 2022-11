Die Tham-Luang-Höhle in Thailand wurde 2018 durch das Drama um ein Jugend-Fußballteam bekannt - zwölf Jugendliche und ihr Trainer waren tagelang in der überfluteten Tropfsteinhöhle eingeschlossen und mussten von Spezialtauchern gerettet werden, in einem Kampf gegen Wetter und Zeit.

Thailands Regierung will die Höhle und den umliegenden Nationalpark im Norden des Landes jetzt für den Tourismus ausbauen. Nach einem Bericht der Bangkok Post sind spezielle Routen durch das weitverzweigte Höhlensystem geplant und im Park Service-Einrichtungen für Gäste, etwa Toiletten und Erste-Hilfe-Stationen, für mehr als eine halbe Million Euro Investitionen. Außerdem will die Regierung den Nationalpark "Tham Luang-Khun Nam Nang Non" in die Liste der Unesco-Geoparks aufnehmen lassen, die es seit 2015 gibt. Das sind quasi die kleinen geologischen Schwestern der Unesco-Weltkulturerbestätten. Aktuell gibt es 177 Geoparks in 46 Ländern. Zum Beispiel in Tansania rund um den berühmtem Ngorongoro-Krater, oder in Deutschland die Schwäbische Alb und die Vulkaneifel. Auch Thailand hat schon einen Unesco-Geopark, allerdings im Süden des Landes.