Sachsen-Anhalt will den Mopedführerschein mit 15 Jahren dauerhaft möglich machen.

In dem Bundesland läuft seit 2013 ein Pilotprojekt, das nächsten April ausläuft. Nachdem der Bundestag vor kurzem ermöglicht hatte, das Mindestalter für den Mopedführerschein von 16 Jahren auf 15 zu senken, will Sachsen jetzt ganz dabei bleiben. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Magdeburg sagte, dass vorher noch einige Formalien zu beachten sind. Das Land ist mit dem Projektverlauf nach eigenen Angaben zufrieden. Laut Ministerium haben sich bisher mehr als 7.000 Jugendliche zur Führerscheinprüfung angemeldet. Konstant rund 80 Prozent würden bestehen.

Dass bereits 15-Jährige Moped fahren dürfen, soll vor allem deren Mobilität und Flexibilität auf dem Land erhöhen. Pilotprojekte dazu laufen auch in Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ob die Bundesländer dann auch eine Dauerlösung daraus machen, dürfen sie selbst entscheiden.